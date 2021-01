Dove vedere JUVENTUS UDINESE Streaming Video Gratis Highlights Oggi Serie A

Juventus Udinese Streming senza Rojadirecta: posticipo Serie A (15a giornata) che possiamo vedere in tv e video gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 3 gennaio 2021.

Contro l’Udinese, la Juventus inaugura un gennaio di fuoco. In programma, nel breve volgere di due settimane, i confronti con quattro delle prime cinque forze del campionato: Milan, Sassuolo e Inter in rapida successione dopo i friulani e intermezzate soltanto dagli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, quindi il Napoli in Supercoppa Italiana per il primo trofeo della stagione. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Udinese streaming e diretta tv.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo stasera.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: nessuno.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. Allenatore Gotti. Squalificati: Becao. Indisponibili: Prodl, Jajalo, Okaka, Nuytinck.

Juventus Udinese Streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online, dove guardarla.

Potete vedere Juventus Udinese in diretta streaming su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Streaming video live con DAZN (link www.dazn.

com), il servizio riservato agli abbonati. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Juventus Udinese anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.