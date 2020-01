Dove vedere JUVENTUS UDINESE Streaming senza Rojadirecta in chiaro Online su Rai Play | Ottavo di finale Coppa Italia TIM Cup

Vedere diretta Juventus Udinese in streaming gratis e video tv con tutte le alternative a Rojadirecta disponibili oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, a partire dalle 20:45. Si gioca per gli ottavi di finale della Coppa Italia TIM Cup. La vincente del confronto dell’Allianz Stadium sfiderà poi la vincente di Parma-Roma nei quarti di finale del torneo. La Vecchia Signora ha affrontato 3 volte i friulani in Coppa Italia nella sua storia, con un bilancio di 2 pareggi e una vittoria nell’ultima gara del 3 settembre 1991, con un 3-0 targato Marocchi, Roberto Baggio e Casiraghi.

Nel vedere la diretta streaming di Juventus Udinese dobbiamo sapere prima le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Bernardeschi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Lasagna, Nestorovski. Allenatore Luca Gotti.

Diretta Juventus Udinese streaming gratis e tv in chiaro.



Potete vedere Juventus Udinese in chiaro su Rai 1. Diretta streaming gratis RaiPlay quindi con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:15. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:45. I raccoglitori di indici web rojadirecta e tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.