Dove vedere LAZIO-ATALANTA Streaming Gratis Video: Ciro Immobile vs Muriel

Lazio-Atalanta Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Lazio-Atalanta, partita valida per la 23a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 22 gennaio nello stadio “Olimpico” di Roma.

La Lazio occupa l’ottavo posto in classifica con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte con 46 gol fatti e 39 subiti. L’Atalanta è quarta con 42 punti (e una partita da recuperare) raccolti grazie a 12 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte (meglio della Dea solo l’Inter con un solo ko).

La gara d’andata si è disputata al Gewiss Stadium lo scorso 30 ottobre. La partita ha visto il risultato finale di 2-2. In quella occasione la Lazio era riuscita ad andare in vantaggio due volte con Pedro e Ciro Immobile, ma sempre rimontata dai colpi di Zapata e soprattutto da quello decisivo di de Roon al 94′. Andiamo a scoprire dover vedere Lazio-Atalanta streaming diretta tv.

Lazio-Atalanta probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Ciro Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Vavro, Lazzari, Floriani Mussolini, Basic, André Anderson, Romero, Raul Moro, Muriqi.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pessina; Miranchuk, Muriel. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Djimsiti, Scalvini, Cittadini, Piccoli.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Tegoni e Trinchieri. Quarto uomo: Baroni. VAR: Massa. Assistente VAR: De Meo.

Lazio-Atalanta Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Lazio-Atalanta con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

La partita Lazio-Atalanta sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite).

Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Ricky Buscaglia, coadiuvato in telecronaca da Emanuele Giaccherini. Per quanto riguarda Sky, telecronaca affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Dove vedere Lazio-Atalanta Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Lazio-Atalanta streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Lazio-Atalanta Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.