Dove vedere LAZIO FIORENTINA Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Video Online Oggi

Andiamo a scoprire dover vedere Lazio Fiorentina in streaming e in diretta tv, partita valida per la 28a giornata di Serie A: si gioca alle ore 21:45 di oggi sabato 27 giugno 2020. La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite (53) e segnato più gol (194) in Serie A – completano 46 successi viola e 42 pareggi. L’ultima vittoria della Fiorentina contro la Lazio in Serie A risale al maggio 2017 (3-2 al Franchi): da allora tre successi biancocelesti e due pareggi. La Lazio ha affrontato 70 volte in gare interne la Fiorentina in Serie A: per i padroni di casa 34 vittorie, 22 pareggi e 14 sconfitte.

Dove vedere Lazio Fiorentina Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Lazio Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Lazio Fiorentina non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Adekanye, Cataldi, Correa, Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Radu.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone. Allenatore Iachini. Squalificati: Caceres, Chiesa. Indisponibili: Kouamé.