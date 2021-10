Dove vedere Lazio-Inter Streaming Gratis Video: Immobile vs Dzeko

Lazio-Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Lazio-Inter, partita valida per la 8a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi sabato 16 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma dove la capienza è stata aumentata dal 50 al 75%.

La capienza dell’Olimpico, con le nuove normative, è salita dal 50 al 75%. Così lo stadio potrà ospitare sino a 50mila persone. Tanti anche i tifosi dell’Inter che saranno presenti e supereranno il numero riservato al settore ospiti. Probabilmente sarà abbattuto il record stagionale raggiunto nel derby (con capienza al 50%), con più o meno 30mila spettatori presenti. Andiamo a scoprire dover vedere Lazio-Inter streaming diretta tv.

Lazio-Inter streaming gratis: le formazioni

Con entrambe le squadre che hanno subìto il quantitativo più basso di gol (parimerito) nei primi tempi delle partite in questa stagione di Serie A (uno), gli scambi all’inizio di questa partita potrebbero rivelarsi cauti, anche se considerando che il Napoli ha vinto per 4-0 le sue ultime due trasferte di Serie A, è probabile che la squadra ospite punti vedere una svolta ad un certo punto della partita.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; S Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, S.Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Acerbi.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Perisic; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Vidal, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa, Lautaro Martinez. Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Dove guardare Lazio-Inter Diretta TV



Potete vedere Lazio-Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, accompagnato in cabina di commento da Simone Tiribocchi.

Lazio-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.