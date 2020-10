Dove Vedere LAZIO INTER Streaming Online senza ROJADIRECTA

Lazio Inter senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15:00 si gioca all’Olimpico per la 3a giornata di Serie A. La Lazio ha perso il 50% (sette) delle ultime 14 partite giocate in Serie A (6V, 1N) e in tutte le sette sconfitte ha subito almeno due gol. L’Inter ha segnato nove gol nelle prime due partite di questo campionato: i nerazzurri non hanno mai fatto meglio e dopo tre gare al massimo sono arrivati a 13 reti, nel 1960/61.

Sarà possibile seguire il match Lazio Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (link https://www.

dazn.com) in forma gratuita per gli abbonati.

Per collegarsi alla piattaforma basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con la app, oppure collegare alla tv un Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le probabili formazioni di Lazio Inter:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Luiz Felipe, Lulic, Muriqi, Proto, Vavro, Radu, Correa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Eriksen, Young; R Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Vecino.

