Dove vedere LAZIO-JUVENTUS Streaming Gratis Video: Zaccagni vs Morata

Lazio-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Lazio-Juventus, partita valida per la 13a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi sabato 20 novembre 2021 nel prestigioso palcoscenico dell’Olimpico di Roma. La Juventus che ha vinto 36 scudetti ufficiali ha segnato un solo gol in tutte e sei le sue ultime partite di campionato, ed ha visto una sequenza più lunga di partite in cui non è riuscita a segnare più di un gol nel lontano ottobre 2008. Andiamo a scoprire dover vedere Lazio-Juventus streaming diretta tv.

Lazio-Juventus streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio



Ciro Immobile salterà la Juve. Pedro è recuperato e farà parte del tridente con Felipe Anderson e Zaccagni. In difesa torna Lazzari, a sinistra Hysaj.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Vavro, S Radu, Akpa Akpro, Leiva, Basic, A Anderson, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: Immobile, Marusic. Squalificati: nessuno.

Problemi soprattutto in attacco per Allegri: Dybala e Bernardeschi sono out. Davanti Morata e Chiesa con Cuadrado a destra e Rabiot a sinistra. Indisponibile anche Chiellini. Kean recuperato. Assente Ramsey, che ha avuto un risentimento al flessore.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, L Pellegrini, Ramsey, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Bernardeschi, Dybala. Squalificati: nessuno.

Dove guardare Lazio-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta e Tarjeta Roja Online Gratis



Potete vedere Lazio-Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, mentre il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini.

Dove vedere Lazio-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Lazio-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta TV Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.