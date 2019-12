Dove vedere LAZIO JUVENTUS Streaming Diretta Video

Lazio Juventus streaming gratis e diretta video con tutte le alternative a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline disponibili oggi, sabato 7 dicembre 2019, a partire dalle 20:45. Anticipo valido per la 15a giornata di Serie A. Nei 75 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa della Lazio, i bianconeri conducono sul piano statistico con 33 vittorie, 24 successi biancocelesti e 18 pareggi. L’ultima volta che l’Aquila strappò i 3 punti ai piemontesi fu il 6 dicembre 2003 con un 2-0 della squadra di Mancini su quella di Lippi grazie ai goal di Corradi e Fiore.

Diretta Lazio Juventus streaming gratis e diretta tv, tutte le informazioni.



Potete vedere Lazio Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro. I raccoglitori di indici web rojadirecta e tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.



Probabili formazioni Lazio Juventus.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Berisha, Lukaku, Marusic, Patric.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiellini, Douglas Costa, Khedira, Ramsey.