Dove Vedere LAZIO-JUVENTUS Streaming Online

Lazio Juventus senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 8 novembre 2020 alle ore 12:30 si gioca allo Stadio Olimpico di Roma Lazio Juventus per la 7a giornata di Serie A. Cristiano Ronaldo e Morata si candidano per giocare insieme in attacco, a discapito di Paulo Dybala. Bentancur dovrebbe spuntarla centrocampo su Arthur, mentre McKennie e Kulusevski spingono Chiesa verso la panchina. Chiellini out, Demiral con Bonucci. Out anche Ramsey per problemi muscolari, ancora fuori Alex Sandro e De Ligt.

Dove Vedere Lazio Juventus Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Lazio Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Diretta streaming live con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Lazio Juventus:

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Correa, Caicedo. Allenatore Inzaghi. Indisponibili: D Anderson, Lazzari, Lulic, Proto, Radu, Vavro, Escalante, Leiva, Immobile, Strakosha.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, Demiral, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, Chiellini.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming di Lazio Juventus in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.