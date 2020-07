Dove vedere LAZIO MILAN Streaming senza ROJADIRECTA Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Lazio Milan in streaming e in diretta tv, partita valida per la 30a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 21:45 di oggi 4 luglio dopo Juventus-Torino delle 17:15. La Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli si sfidano all’Olimpico. I capitolini sono secondi in classifica con 68 punti, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, i milanesi si trovano al 7° posto con 43 punti e un cammino di 12 successi, 7 pareggi e 10 sconfitte. Dopo il 2-1 della gara d’andata, la Lazio potrebbe vincere andata e ritorno in una singola stagione di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 1977/78 (al ritorno vinse a tavolino).

Dove vedere Lazio Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Lazio Milan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Le formazioni di Lazio Milan che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Immobile, Caicedo. Indisponibili: Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Marusic.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo.