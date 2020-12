Dove vedere LAZIO NAPOLI Streaming senza ROJADIRECTA Live Video Gratis Highlights Serie A

Lazio Napoli Streming senza Rojadirecta: posticipo della domenica sera di Serie A (13a giornata) che possiamo vedere in tv e video gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di stasera 20 dicembre 2020. La Lazio ha subito 12 gol in sei gare interne di questo campionato; solo due volte la squadra biancoceleste ha fatto peggio nei primi sette incontri casalinghi in una stagione di Serie A: 16 nel 1934/35 e nel 1948/49. È da gennaio che il Napoli, sconfitto nell’ultimo turno contro l’Inter, non perde due partite di fila in Serie A (in quel caso arrivò a tre ko consecutivi: il primo contro l’Inter, il secondo contro la Lazio). Andiamo a scoprire dove vedere Lazio Napoli streaming e diretta tv.

Gattuso non è orientato ad effettuare un turnover massiccio, anche se terrà in considerazione l’ultimo impegno dell’anno solare, quello di mercoledì 23 contro il Torino allo Stadio Maradona. La Lazio è in un momento critico – si è qualificata agli ottavi Champions, però ha perso le due ultime gare di campionato all’Olimpico ed è a sei punti dal quarto posto – e il Napoli cercherà di piazzare il colpo, magari con Petagna.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo stasera.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Marusic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fares, Lucas Leiva, Lulic, Proto, Vavro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna.

Dove guardare Lazio Napoli streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Allenatore Gattuso. Squalificati: Insigne. Indisponibili: Mertens, Osimhen.

Potete vedere Lazio Napoli in diretta streaming con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Lazio Napoli streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Lazio Napoli anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.