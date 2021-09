Dove vedere Lazio-Roma Streaming Gratis Video: Sarri vs Mourinho

Lazio-Roma Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Il Derby della Capitale Lazio-Roma, partita valida per la sesta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 26 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stasio Olimpico. La Lazio è imbattuta negli ultimi quattro derby in Serie A giocati come squadra ospitante (2 vittorie, 2 pareggi): solo due volte nella massima serie ha evitato la sconfitta per cinque match di fila in queste sfide: nel 2000 (striscia condivisa da Zdenek Zeman e Sven-Göran Eriksson) e nel 1947. Andiamo a scoprire dover vedere Lazio-Roma streaming diretta tv.

La Roma ha vinto l’ultimo derby capitolino con il punteggio di 2-0 nel maggio scorso, e non ottiene due successi consecutivi contro i biancocelesti mantenendo la porta inviolata dalla stagione 2010/11 (2-0 sia all’andata che al ritorno).

Lazio-Roma streaming gratis: le formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. Allenatore Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Di Bello. Var: Irrati. Avar: Longo.

Potete vedere Lazio-Roma con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Lazio-Roma streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.