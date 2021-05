Dove vedere Lazio-Torino Streaming Gratis Online: Immobile vs Belotti

Lazio Torino Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: Lazio e Torino in campo allo stadio Olimpico per il recupero della 25a giornata, gara fondamentale per i Granata per la corsa salvezza. Guadagnando un punto oggi il Torino è salvo. Fischio d’inizio alle ore 20:30 ITA di oggi martedì 18 maggio 2021. Andiamo a scoprire dover vedere Lazio Torino in streaming e in diretta tv.

Lazio Torino streaming gratis: le formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Pereira, Ciro Immobile. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione: Reina, Alia, Patric, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Lulic, Muriqi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Nicola. A disposizione: V Milinkovic-Savic, Ujkani, Lyanco, Buongiorno, Rodriguez, Vojvoda, Linetty, Baselli, Lukic, Sanabria, Bonazzoli.

Qualora il Torino dovesse perdere a Roma con la Lazio, infatti, si giocherà tutto all’ultima giornata in casa contro il Benevento. I granata cercheranno quindi di conquistare almeno un punto per evitare di giocarsi questo spareggio per la salvezza.

Dove guardare Lazio Torino Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Lazio Torino con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Lazio Torino streaming online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.