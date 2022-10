Come vedere Lecce-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta TV Online Video: Strefezza vs Milik

Lecce-Juventus streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 29 ottobre 2022. Partita valida per la 12a giornata di Serie A stagione 2022/23. La Juventus viene da due vittorie consecutive, ora punta al terzo successo di fila. Negli ultimi 5 incontri, il Lecce ha perso solo 2 volte.

La sconfitta per 2-0 in casa del Bologna nella partita precedente ha visto il Lecce rimanere bloccato ad otto punti dopo le prime 11 giornate di Serie A, nonostante una sequenza positiva recente che vede solo tre sconfitte nelle ultime nove partite (1 vittoria, 5 pareggi). La storia suggerisce che la squadra di Marco Baroni sembri essere in guai grossi, poiché questo è il suo peggior inizio di 11 partite (parimerito) nelle ultime cinque stagioni nella massima serie, con tre delle quattro precedenti che hanno portato alla retrocessione.

Ancora a caccia della prima vittoria casalinga ufficiale stagionale dopo avere visto quattro pareggi consecutivi per 1-1, il Lecce è andato molto vicino a farlo l’ultima volta che è sceso in campo allo Stadio Via del Mare in una partita di campionato. Ha segnato il gol di apertura in una partita casalinga di campionato per la prima volta in questa stagione, solo per subire il gol del pareggio da parte della Fiorentina pochi minuti dopo l’inizio della ripresa. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Lecce-Juventus streaming gratis online.

Lecce-Juventus Formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin. Allenatore Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Paredes, Vlahovic, Locatelli, Chiesa, Pogba, Akè.

Lecce-Juventus in TV al posto di Rojadirecta



Lecce-Juventus in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Si gioca subito dopo Napoli-Sassuolo streaming delle ore 15.

Lecce-Juventus streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Lecce-Juventus streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito della Gazzetta dello Sport.