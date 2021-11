Dove Vedere Legia Varsavia NAPOLI Streaming ROJADIRECTA Video Online

NAPOLI STREAMING GRATIS EUROPA LEAGUE. Tutto pronto per la diretta streaming di Legia Varsavia Napoli in programma oggi giovedì 4/11/2021 alle ore 18:45 italianecon i servizi digitali offerti da Sky e DAZN. Partita di calcio valida per la 4a giornata del Girone C di Europa League stagione 2021/2022. Andiamo a scoprire dover vedere Legia Varsavia-Napoli in streaming e in diretta tv.

Legia Varsavia-Napoli streaming gratis: le formazioni

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. Allenatore Golebiewski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore Spalletti.

Dove vedere Legia Varsavia-Napoli TV Online invece di Rojadirecta

Legia Varsavia-Napoli da vedere sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Legia Varsavia-Napoli su DAZN sarà affidata alla telecronaca di Stefano Borghi, con commento tecnico di Alessandro Budel. Su Sky, invece, telecronista della partita Dario Massara.

Dove vedere Legia Varsavia-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta

Legia Varsavia-Napoli Streaming Gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.



Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Legia Varsavia-Napoli Streaming Gratis in chiaro?

Cattive notizie: non ci sarà la diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) e quindi nemmeno lo streaming online sul relativo sito web.