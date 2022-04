Dove Vedere Leicester-Roma Streaming Gratis Online Diretta Video: andata semifinale Conference League

Leicester-Roma senza Rojadirecta: dove in streming live e diretta tv. È tutto pronto per il primo match delle semifinali di Conference League. Giovedì 28 aprile 2022 alle ore 21 italiane si gioca in Inghilterra Leicester-Roma, semifinale di andata.

Alla vigilia della prima semifinale europea in assoluto del club Leicester, l’allenatore del Leicester City Brendan Rodgers ha affermato che questa partita di UEFA Europa Conference League contro la Roma di José Mourinho sarà “fantastica” per tutti al club, che è reduce da una striscia di otto partite ufficiali con una sola sconfitta (3 vittorie, 4 pareggi). Tuttavia, la sua squadra ha creato ben poche occasioni sabato contro l’Aston Villa (0-0), nonostante abbia dominato il possesso palla, e ciò è preoccupante.

Leicester-Roma probabili formazioni

La novità per questo finale di competizione è l’introduzione dell’uso del VAR e, in attesa delle parole di Mourinho, ha parlato Brendan Rodgers introducendo così la gara: “Per arrivare in finale dobbiamo lavorare molto, molto duramente, come abbiamo fatto nelle altre due partite. Abbiamo di fronte un grande allenatore e giocatori fantastici. Dovremo essere al meglio. Per fortuna, l’elenco degli infortuni è al minimo, quindi non c’è altro da aggiungere“.

Leicester City (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall; Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy. A disposizione in panchina: Ward, Soyunçu, Justin, Amartey, Thomas, Mendy, Soumaré, A Perez, Iheanacho, Choudhury, Lookman, Daka. Allenatore Rodgers.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Bove, Sergio Oliveira, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov. Allenatore Mourinho.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Yuste e Alonso Fernandez (Spagna). Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Munuera. Assistente VAR: Hernandez.

Dove Vedere Leicester-Roma Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile vedere Leicester-Roma in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite). La partita quindi sarà disponibile in streaming su DAZN, SkyGo (gratis per gli abbonati) e su Now (link www.nowtv.it).