Dove Vedere LEVERKUSEN JUVENTUS Streaming Gratis e Shakhtar-Atalanta Diretta Video Gol Highlights

Leverkusen Juventus senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv dopo Shakhtar-Atalanta. Bianconeri già qualificati e come primi, quindi saranno testa di serie nel sorteggio degli ottavi di finale. Il Bayer Leverkusen di Peter Bosz, invece, deve vincere per sperare nella clamorosa qualificazione.

L’Atalanta di Gasperini non può sbagliare, ma deve anche sperare nel Manchester City. Dopo il pareggio contro il City e la vittoria contro la Dinamo Zagabria, nerazzurri in Ucraina per fare l’impresa e andare avanti nella competizione. Alla Dea potrebbe bastare una vittoria in Ucraina e un pareggio della squadra di Guardiola con la Dinamo Zagabria.

Per seguire la gara Leverkusen-Juventus basterà sintonizzarsi su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) o Sky Sport (252 del satellite).

Probabili formazioni Leverkusen Juventus.



Fiscio d’inizio di Leverkusen Juventus alle ore 21:00 italiane di mercoledì 11 dicembre 2019, dopoche inizierà alle 18:55 e sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite).

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L Bender, S Bender, Tah, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Amiri; Volland. Allenatore Bosz.

Probabili formazioni Shakhtar Atalanta.

Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Tetè, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. Allenatore Luis Castro.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Kjaer, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. Allenatore Gasperini.