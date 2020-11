Dove Vedere LILLA MILAN Streaming Diretta Video Gratis Online

Lilla Milan senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18:55 si gioca Lilla Milan, 4a giornata del Gruppo H di UEFA Europa League. Stefano Pioli, alle prese ancora con il Covid-19 e probabilmente sostituito ancora da Bonera, dovrà fare a meno di Ibrahimovic, vittima di una lesione al bicipite femorale. Ci sarà allora Rebic da prima punta, visto che lo stop di Leao. Dietro il croato: Castillejo, Calhanoglu e Hauge. Tonali rispolverato a centrocampo, con Dalot che in difesa si prende il posto di Calabria.

Dove Vedere Lilla Milan Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Lilla Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Sempre su Sky verranno mostrati highlights e replica.

La partita quindi sarà disponibile in streaming per gli abbonati su SkyGo e a pagamento per tutti su Now Tv.

LILLE (4-4-1-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Renato Sanches, Xeka, Bamba; Yazici; David. Allenatore Galtier.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore Bonera (Pioli assente a causa covid-19).

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra).

Probabilmente il match sarà anche disponibile in streaming su YouTube e con Facebook Live-Stream. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.