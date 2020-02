Dove Vedere LIONE JUVENTUS Streaming Gratis Diretta Video Gol Highlights

Lione Juventus senza Rojadirecta in streming live e diretta tv. È la sesta volta consecutiva che la Juventus raggiunge gli ottavi di finale di Champions: sua striscia più lunga. L’ultima volta che la Juventus non passò il girone è datata dicembre 2013, quando la squadra allora allenata da Antonio Conte si piazzò 3a alle spalle del Real Madrid di Carlo Ancelotti e del Galatasaray di Roberto Mancini. Nelle 5 stagioni precedenti, la Juventus ha sempre raggiunto i quarti di finale a parte nell’annata 2015-2016 quando venne eliminata ai supplementari dal Bayern Monaco. Il Lione ha vinto solo due delle sei gare disputate durante la fase a gironi di Champions. Lo score più basso di tutte le qualificate agli ottavi di finale, insieme all’Atalanta.

Fanno vedere Lione Juventus Diretta in chiaro?

Non sarà disponibile la diretta tv in chiaro su Canale 5 di Mediaset. La partita Lione Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita Lione Juventus si potrà vedere anche in video streaming live usufruendo del servizio Sky Go, utilizzabile anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone. Probabilmente il match sarà anche disponibile in streaming su YouTube e con Facebook Live-Stream. Sconsigliamo quindi di utilizzare siti illegali come Rojadirecta.

Fiscio d’inizio di Lione Juventus alle ore 21:00 italiane di mercoledì 26 febbraio 2020.

Probabili formazioni Lione Juventus.



Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier, Ekambi, B Traoré. Allenatore Rudi Garcia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna).