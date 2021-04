Dove Vedere LITUANIA ITALIA Streaming Diretta TV Oggi | Qualificazione Mondiali Calcio Qatar 2022

Lituania Italia streaming video sui canali digitali nazionali Rai. Lituania Italia è una partita valida per la 3a giornata del Gruppo C di qualificazione al Mondiale di Calcio Qatar 2022. Si gioca alle ore 20:45 di oggi mercoledì 31 marzo 2021 allo Stadio LFF di Vilnius, capitale della Lituania.

Dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, terza uscita per gli azzurri nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2022. Una partita che vale il record, ma non solo. Perché se Mancini stasera farà risultato, aggancerà a 25 partite da imbattuto tra il 2004 e 2006, un collega che il Mondiale l’ha vinto: Marcello Lippi. Insomma, una medaglia prestigiosa. Ma forse ha poco senso cercare un confronto assoluto fra epoche diverse, per valutare i due record che il Mancio ha già battuto: i 67 punti dopo 29 partite da CT (contro i 61 di Lippi) o il 69% come percentuale delle vittorie rispetto alle panchine (20 su 29), superiore al 66% di Pozzo e al 64% di Sacchi. Medie calcolate però su 95 e su 53 gare disputate, molte di più. E la strada con destinazione Qatar 2022 è stata appena imboccata. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Lituania Italia streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Lituania Italia



Arvydas Novikovas ha visto due dei suoi quattro gol con la nazionale della Lituania arrivare nei primi 15 minuti di gioco. Nel frattempo, Andrea Belotti ha segnato il gol di apertura l’ultima volta, con l’Italia che ha vinto esattamente 2-0 in entrambe le partite stagionali in cui lui ha segnato in nazionale.

Lituania (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliuunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Chernych. Tecino Valdas Urbonas. A disposizione: Adamonis, Driomovas, Sadauskas, Baravykas, Silkaits, Eliosius, Romanovskij, Sirgedas, Kazlauskas, Petravicius, Laukzemis, Valskis.

Italia (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Lo. Pellegrini, Locatelli, Pessina; Federico Bernardeschi, Ciro Immobile, Federico Chiesa. Tecnico Roberto Mancini. A disposizione in panchina: G Donnarumma, Cragno, Bonucci, G Mancini, Di Lorenzo, Biraghi, Barella, Castrovilli, Soriano, Lorenzo Insigne, Belotti, El Shaarawy.

Arbitro: Pawel Raczkowski (Polonia).

Vedere Lituania Italia streaming gratis e diretta online

La diretta di Lituania Italia è a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 31 marzo 2021. Sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Streaming online per tutti con il sito internet servizio offerto da Rai Play e da utilizzare con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook nella relativa pagina web all’indirizzo www.raiplay.it. Non c’è quindi bisogno di cercare Lituania Italia con Rojadirecta.