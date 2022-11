Come guardare Liverpool-Napoli Streaming Online in italiano Gratis Video TV

Liverpool-Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Liverpool-Napoli, partita valida per la 6a e ultima giornata del Gruppo A della Fase a Gironi di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi martedì 1/11/2022 allo stadio Anfield Road. Questa la classifica prima dell’inizio delle partite: Napoli 15 punti, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers 0. Andiamo a scoprire dover vedere Liverpool-Napoli streaming e in diretta tv.

Contro il Napoli Jurgen Klopp raggiungerà il traguardo delle 100 panchine in Champions League tra Borussia Dortmund e Liverpool: è il primo allenatore tedesco a riuscirci.

Potete vedere Liverpool-Napoli in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Mohamed Salah del Liverpool ha segnato sei gol in questa stagione di UCL, portandosi a meno di due gol di distanza dal record di 44 gol di Didier Drogba per un giocatore africano in questa competizione. Il centrocampista del Napoli Piotr Zieliński è stato spettacolare nell’ultimo scontro diretto facendo due gol ed un assist, e cercherà di contribuire di nuovo qui, dato che quattro dei suoi ultimi sei gol sono arrivati in trasferta.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Nuñez. Allenatore: Klopp. A disposizione in panchina: Kelleher, Adrian, Gomez, Jones, Tsimikas, Phillips, Milner, Ramsey, Bajcetic, Thiago. Indisponibili: Diogo Jota, Matip, Luis Diaz, Arthur. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Idasiak, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Ndombelé, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Rrahmani. Squalificati: nessuno. Diffidati: Politano.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania). Assistenti Gittelmann e Borsch, il IV uomo Petersen e il VAR Dankert, tutti tedeschi. Lo svizzero San sarà l’assistente Var.

Il Napoli ha già segnato 20 gol in questa fase a gironi di Champions. L’unica squadra a fare meglio dopo 6 giornate è stato il Bayern Monaco (24 gol nel 2019-20 e 22 nel 2021-22).

Liverpool-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go e Mediaset Infinity +, a pagamento per tutti con NOW. La partita Liverpool-Napoli Rojadirecta TV non si può vedere perchè considerata illegale in Italia.

