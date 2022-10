Dove vedere Maccabi-Juventus Streaming Online Rojadirecta TV Gratis Video Italiano: Tchibota vs Di Maria

Maccabi-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Maccabi-Juventus, partita valida per la 4a giornata del Gruppo H della fase a gironi di Champions League, andrà in scena alle ore 18:45 italiane di oggi martedì 11 ottobre 2022. Andiamo a scoprire dover vedere Maccabi-Juventus streaming e in diretta tv.

Come guardare Maccabi-Juventus TV Gratis invece di Rojadirecta Online



Potete vedere Maccabi-Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Andrea Marinozzi, commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Su Infinity+ con telecronaca di Riccardo Trevisani, coadiuvato da Massimo Paganin in cabina di commento. Si gioca prima di Milan-Chelsea che viene trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21.

Maccabi-Juventus streaming gratis: le formazioni

La UEFA Champions League (UCL) del Maccabi Haifa è andata più o meno come previsto finora, vista la qualità degli avversari nel Gruppo H, con tre sconfitte nelle prime tre giornate — inclusa una sconfitta per 3-1 in casa della Juventus. Un’altra sconfitta in questo scontro garantirebbe alla squadra ai campioni d’Israele della scorsa stagione di arrivare ultimi nel girone, che sarà un risultato che molti si aspettavano dato che hanno perso quattro delle loro ultime cinque partite ufficiali (1 vittoria).

Maccabi Haifa (4-2-3-1): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi; Atzili, Chery, Din David; Pierrot. Allenatore: Bakhar.

A disposizionein panchina: 77 Fucs, 90 Mashpati, 12 Menahem, 15 Arad, 55 Gershon, 36 Eliyahu, 30 Seck, 16 Abu Fani, 33 Levi, 8 Haziza, 13 Rukavytsya, 11 Tchibota. Indisponibili: Jaber, Podgoreanu, Raz Meir. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Bremer, Cuadrado; Kostic, Rabiot, Paredes, McKennie; Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: 36 Perin, 23 Pinsoglio, 6 Danilo, 15 Gatti, 24 Rugani, 20 Miretti, 5 Locatelli, 44 Fagioli, 30 Soulé, 14 Milik, 18 Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, De Sciglio. Squalificati: nessuno. Diffidati: Danilo, Miretti.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna). Assistenti: Cebrian Devis e Del Palomar. IV uomo: Melero Lopez. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: De Burgos.

Dove vedere Maccabi-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



Maccabi-Juventus streaming online gratis con Mediaset Infinity Plus per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Il Maccabi Haifa ha anche vinto solo uno dei sei scontri storici contro avversarie italiane (1 pareggio, 4 sconfitte), rendendo la Juventus un avversario sgradito. Ma anche se le sue prospettive di successo sembrano scarse, i padroni di casa hanno un record casalingo recente europeo piuttosto positivo su cui contare, con la sconfitta alla seconda giornata contro il Paris Saint-Germain che è solo la seconda sconfitta nelle ultime 18 partite casalinghe europee (11 vittorie, 5 pareggi).

Per gli abbonati a Sky Maccabi-Juventus live streaming è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dopo un inizio stagionale lento, c’era la sensazione che i giganti della Serie A della Juventus avrebbero potuto svoltare l’angolo dopo avere battuto il Bologna 3-0 in casa lo scorso fine settimana (3-0) prima di proseguire con la vittoria per 3-1 contro il Maccabi Haifa. Tuttavia, la brutta sconfitta per 2-0 in Serie A nella trasferta contro l’AC Milan lo scorso fine settimana ha riportato i ‘Bianconeri’ con i piedi per terra, ed ora gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno vincere questa trasferta contro il Maccabi Haifa se volessero mantenere vive le speranze di raggiungere gli ottavi di finale per la nona stagione consecutiva.

Alternative a Rojadirecta? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.