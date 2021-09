Dove vedere MALMOE-JUVENTUS Streaming Gratis Video: Berget vs Morata

Malmoe-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Malmoe-Juventus, partita valida per la prima giornata del Gruppo H di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi martedì 14 settembre 2021 al New Stadium di Malmo in Svezia. Andiamo a scoprire dover vedere Malmoe Juventus streaming e in diretta tv.

La Vecchia Signora affronta per la terza volta nella competizione la formazione svedese dopo che le due squadre erano finite nello stesso girone anche nell’edizione 2014-15. I precedenti sorridono alla Juve che in entrambe le occasioni vinse per 2-0 (doppietta di Tevez a Torino e Llorente-Tevez in Svezia).

Malmoe-Juventus streaming gratis: le formazioni

In casa Malmoe: Jon Dahl Tomasson dovrebbe presentarsi col solito 4-4-2 affidando la manovra offensiva al bomber Colak. In casa Juve: Allegri recupera i sudamericani, ma non Chiesa. Davanti spazio a Dybala con Morata, sugli esterni nel 4-4-2 dovrebbe toccare a Cuadrado e Rabiot. In difesa più de Ligt di Chiellini al fianco di Bonucci. Bernardeschi non convocato

Malmoe (4-4-2): I Diawara; E Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, A Christiansen, Rieks; Colak, Berget. Allenatore Jon Dahl Tomasson. A disposizione in panchina: Ellborg, Beijmo, Olsson, Eile, Gwargis, Bjorkqvist, Nasani, Nielsen, Lewicki, Innocent, Nalic, Abubakari.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Ramsey, McKennie, Kean, Kulusevski.

Arbitro: Artur Dias (Portogallo). Assistenti: Rui Tavares e Soares. IV UOMO: Miguel. VAR: Pinheiro. AVAR: Godinho.

Potete vedere Malmoe Juventus in diretta tv in chiaro con Canale 5 di Mediaset e quindi online gratis con Mediaset Play. La partita sarà visibile per gli abbonati Sky anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

Malmoe Juventus streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Diretta anche su NOW, il servizio streaming on-demand offerto da Sky.