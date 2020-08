Dove vedere MANCHESTER CITY LIONE Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Online | Calcio Champions League

Manchester City Lione streaming gratis link, senza Rojadirecta, dalle ore 21:00 di oggi sabato 15 agosto 2020 con i servizi digitali: verrà mostrata in chiaro su Canale 5? Ultimo Quarto di finale delle Final Eight di Champions League a eliminazione diretta: chi vince stasera giocherà in semifinale.

Da quando è passato dai suoi primi sette quarti di finale di UEFA Champions League – con Barcellona e FC Bayern München – Pep Guardiola è stato eliminato in ciascuna delle due apparizioni in questa fase della competizione col City (17-18 e 18-19). Lo spagnolo punterà a raggiungere la sua ottava semifinale che sarebbe un record nella competizione al fianco di José Mourinho.

L’ultima volta contro il Real Madrid, Raheem Sterling ha segnato il suo 20° gol in Champions per il Man City, diventando il sesto inglese a raggiungere questo record. Il City non ha mai perso quando Sterling è andato a segno (Vinte 14, Pari 2) – solo sei giocatori hanno segnato in più partite senza perderne nessuna nella storia della competizione (Patrick Kluivert detiene il record – Giocate 25, Vinte 23, Pari 2, nelle partite in cui ha segnato).

Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Manchester City Lione streaming gratis link. Prima però andiamo a vedere le formazioni.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Jesus, Foden. Allenatore Pep Guardiola.

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal; Caqueret, Guimarães, Aouar; Depay, Dembele, Cornet. Allenatore Rudi Garcia.

Gabriel Jesus è stato direttamente coinvolto in più gol in UEFA Champions League per il Manchester City in questa stagione rispetto a qualsiasi altro giocatore (9 – 6 gol e 3 assist). Un gol in questa partita vedrebbe il brasiliano diventare il terzo giocatore a segnare in tre partite diverse a eliminazione diretta di Champions League in un’unica campagna per i ‘Citizens’ dopo Sergio Agüero e Raheem Sterling (entrambi nel 2018/19).

La diretta di Manchester City Lione sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Streaming online anche per gli abbonati con Sky Go (https://skygo.sky.it), servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, smartphone e tablet, oppure collegarsi con un notebook.

Manchester City Lione non viene trasmessa in chiaro su Canale 5, e quindi nemmeno in streaming gratis con MediasetPlay (https://www.mediasetplay.mediaset.it/canale5).