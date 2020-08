Dove Vedere Manchester City Real Madrid Streaming Gratis

Manchester City Real Madrid streming live e diretta tv (alternativa a Rojadirecta). Partita di ritorno degli ottavi di Champions League: si gioca oggi alle 21 all’Etihad Stadium. Padroni di casa in vantaggio dopo l’esito della gara d’andata in Spagna (risultato 2-1), ma come sempre attenzione ai blancos che hanno nel loro DNA questa competizione. Zidane sfida Guardiola per una delle partite più importanti di sempre.

Fanno vedere Manchester City Real Madrid Diretta in chiaro?

La partita Manchester City Real Madrid (che non viene trasmessa in chiaro) è visibile sui canali di Sky Sport (numero 253 del satellite) e su Sky Sport Football (203 del satellite), oltre che all’interno di Diretta Gol (canali 205 e 251).

Manchester City Real Madrid Streaming senza Rojadirecta, dove vedere la partita.

La partita Manchester City Real Madrid si potrà vedere anche in video streaming live usufruendo del servizio Sky Go (https://skygo.sky.it/), utilizzabile anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone. Probabilmente il match sarà anche disponibile in streaming su YouTube e con Facebook Live-Stream. Sconsigliamo quindi di utilizzare siti illegali come Rojadirecta.

Fiscio d’inizio di Manchester City Real Madrid alle ore 21:00 italiane di oggi venerdì 7 agosto 2020, in contemporanea a Juventus-Lione.

Probabili formazioni Manchester City Real Madrid.



MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus. Allenatore Bep Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Hazard. Allenatore Zinedine Zidane.