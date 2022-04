Dove vedere Manchester City-Real Madrid Streaming Online in italiano Gratis Video TV

Manchester City-Real Madrid Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Il Real Madrid visita oggi il Manchester City nell’andata delle semifinali di Champions League, in un duello in cui i Blancos aspirano a portare in pista il pareggio all’Etihad Stadium mentre accarezzano la Lega in casa. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane.

Merengues e Citizens si ritrovano per un posto nella finale del massimo torneo continentale, dopo il duello del 2016. In quell’occasione, il Real Madrid ha battuto il City e ha finito per vincere la finale contro l’Atlético a San Siro alzando la prima delle tre Orejonas consecutivi che avrebbero vinto con Zinedine Zidane.

Dopo aver perso la finale dell’anno scorso contro il Chelsea, la squadra inglese spera di entrarne in un’altra per cercare di raggiungere un trofeo che sfugge loro, come il loro allenatore Pep Guardiola. Il catalano, vincitore di due Orejonas con il Barça, non ha alzato quel trofeo da quando ha lasciato il Barça nel 2013.

Il tecnico Carlo Ancelotti, che aspira alla sua seconda Champions League con le Merengues dopo quella vinta nel 2014, è chiaro che i suoi uomini sono concentrati solo sulla semifinale: “Non stiamo pensando a cosa può succedere sabato, abbiamo il campionato molto più vicino, possiamo vincerlo al nostro stadio e ci proveremo e siamo molto contenti, ma d’altra parte abbiamo questa partita che abbiamo non vedo l’ora”.

La squadra Merengue va a Manchester a guardare l’infermeria, dove sta curando David Alaba e il centrocampista brasiliano Casemiro, chiave negli sforzi di contenimento del Real Madrid.

Il City ha perso la semifinale di FA Cup contro il Liverpool, ma entra in campo dopo due clamorose vittorie contro Brighton (3-0) e Watford (5-1) in Premier League, dove Gabriel Jesús si è distinto con quattro gol.

“Vogliamo competere contro di loro (il Real Madrid), è un grande test”, ha detto Guardiola in conferenza stampa.

L’allenatore del City affronta la partita con dei dubbi sulla linea difensiva, dove Joao Cancelo è sanzionato per accumulazione di cartellini, e i suoi due naturali sostituti sulla fascia destra, John Stones e Kyle Walker, stanno soffrendo. Andiamo a scoprire dove vedere Manchester City-Real Madrid streaming e in diretta tv.

Dove guardare Manchester City-Real Madrid Diretta senza Rojadirecta TV Online Gratis



Potete vedere Manchester City-Real Madrid in diretta tv sia in chiaro con Mediaset su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre), sia da Sky (previo abbonamento) attraverso i canali di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e infine Sky Sport (canale 251). Il telecronista di Sky per Manchester City-Real Madrid sarà Andrea Marinozzi, con Beppe Bergomi commentatore tecnico. Su Canale 5 saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin a raccontare la partita.

Manchester City-Real Madrid streaming gratis: le formazioni

Dubbio in difesa per Guardiola che dovrà fare a meno per squalifica di Cancelo. Possibile 3-5-2 con il tridente difensivo composto da Ruben Dias, Laporte e Aké. In caso di difesa a quattro, Zinchenko verrebbe arretrato e Aké agirebbe da esterno. A centrocampo confermato Rodri in cabina di regia, mentre in attacco spazio alla coppia Foden-Sterling. Gabriel Jesus, autore di quattro gol nell’ultimo match contro il Watford, rientra dopo un turno di squalifica, ma andrà in panchina.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Zinchenko, R Dias, Laporte, Aké; Rodri; Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling; Foden. Allenatore Pep Guardiola. A disposizione in panchina: Steffen, Stones, Walker, Gundogan, Grealish, Fernandinho, Lavia, Gabriel Jesus.

Ancelotti non avrà Casemiro a disposizione, assente a causa di un infortunio muscolare. Per sostituire il centrocampista favorito Valverde, che completerà il reparto formato da Modric e Kroos. In difesa torna Militao, assente per squalifica contro il Chelsea, con Carvajal, Alaba e Mendy. Benzema, autore di dodici gol in stagione in Champions League, guiderà l’attacco dei blancos con Rodrygo e Vinicius ai lati.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E Militao, Alaba, F Mendy; F Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Fuidias, Lucas Vazquez, Vallejo, Nacho, Marcelo, Camavinga, Casemiro, Isco, Dani Ceballos, Asensio, Bale.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Dove vedere Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis senza RojadirectaTV italiano

Manchester City-Real Madrid streaming online gratis con Mediaset Infinity per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand. Per gli abbonati a Sky è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti.

La partita Manchester City-Real Madrid Rojadirecta TV non si può vedere perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Manchester City-Real Madrid? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.