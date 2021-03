Dove Vedere MANCHESTER UNITED MILAN Streaming senza ROJADIRECTA Video Online UEL: Greenwood vs Leao

Tutto pronto per la diretta streaming di Manchester United Milan in programma oggi giovedì 11/03/2021 alle ore 18:55 italiane: la partita si gioca all’Old Trafford di Manchester. È senza dubbio tra le sfide più affascinanti degli ottavi di finale di Europa League: un remake della semifinale di Champions League del 2007, indimenticabile per i rossoneri. Saranno tanti, però, i protagonisti che dovranno saltare la partita… Andiamo a scoprire dover vedere Manchester United Milan in streaming e in diretta tv.

Manchester United Milan streaming gratis: le formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Baillly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial; Greenwood. Allenatore Solskjaer.

A disposizione in panchina: Grant, Lindelof, Tuanzebe, Williams, Shaw, McTominay, Diallo, Shoretire, Galdbraith. Indisponibili: Pogba, Jones, Van de Beek, Cavani, Mata, Rashford, De Gea. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lindelof, Maguire, Williams.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leão. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, A. Donnarumma, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Tonali, Tonin, Castillejo.

Dove vedere Manchester United Milan Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Indisponibili: Ibrahimovic, Rebic, Maldini, Hernandez, Çalhanoglu, Bennacer, Mandzukic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Romagnoli, G Donnarumma.

Manchester United Milan video streaming gratis con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Non ci sarà la diretta in chiaro su TV8 e quindi nemmeno lo streaming online sul relativo sito web.