Dove vedere Marocco-Portogallo Streaming Gratis TV Online Video

Marocco-Portogallo streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 16:00 italiane di oggi sabato 10 dicembre 2022. Partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di Calcio 2022 che si stanno disputando in Qatar. Chi vince gioca in semifinale contro la vincente di Inghilterra-Francia di questa sera alle 20.

Questo Mondiale avrà anche visto il maggior quantitativo di gol negli ottavi di finale da quando è stata rimessa quella fase nel 1986, ma dopo il pareggio 0-0 contro la Spagna, il Marocco ha superato quella fase con una vittoria emozionante in cui ha vinto ai rigori. Unica squadra africana rimasta, il Marocco è la quarta squadra del suo continente ed il primo Paese arabo a raggiungere i quarti di finale di un Mondiale, ed affronta ora l’altra Nazionale iberica, il Portogallo, una squadra contro cui perse 1-0 durante la fase a gironi quattro anni fa.

Walid Regragui, il primo allenatore africano a raggiungere i quarti di finale di un Mondiale dopo avere superato in astuzia lo stimato allenatore spagnolo Luis Enrique, difficilmente sarà preoccupato, considerando che la sua squadra ha subìto un solo gol durante questo torneo. La FIFA ha recentemente dichiarato che “Il calcio marocchino sta iniziando a raccogliere i frutti del buon lavoro della propria Federazione” e sembra che il limite sia il cielo per i ‘Leoni dell’Atlante’ (‘Atlas Lions’), che punteranno ora a diventare la prima squadra africana a giocare una semifinale di un Mondiale.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Marocco-Portogallo streaming gratis online.

Marocco-Portogallo Formazioni

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, El-Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT Walid Regragui.

A disposizione in panchina: El Kajoui, Tagnaouti, Aguerd, El Khannous, Benoun, Attiat-Allah, Hamdallah, Sabiri, Chair, Aboukhal, Ezzllzouli, Dari, Cheddira, Jabrane, Harit. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Saiss, Amrabat, Sabiri.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Otavio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Joao Felix. CT Santos.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Jose Sa, Palinha, CR7 Cristiano Ronaldo, Antonio Silva, Leao, Vitinha, Joao Mario, Neves, Guerreiro, Horta, André Silva, Matheus Nunes. Indisponibili: Mendes, Pereira. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bruno Fernandes, Pereira, Joao Felix, Neves, Ruben Dias.

Arbitro: Facundo Tello (Argentina). Guardalinee: Brailovsky, Chade (Argentina). Quarto uomo: Barton (El Salvador). VAR: Vigliano (Argentina). Assistente VAR: Bengoetxea (Spagna).

Marocco-Portogallo in TV al posto di Roja Club



Marocco-Portogallo in diretta tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Telecronista Dario Di Gennaro con commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Marocco-Portogallo streaming gratis online senza Roja Live



Marocco-Portogallo streaming online con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Marocco-Portogallo live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Alternativa per vedere Marocco-Portogallo streaming al posto di Roja italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Marocco-Portogallo Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Marocco-Portogallo mentre su internet.