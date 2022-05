Dove Vedere MILAN-ATALANTA Streaming Gratis ROJADIRECTA Online Video

Milan-Atalanta Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Oggi alle ore 18, si disputerà, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) davanti a 75mila tifosi, il derby lombardo Milan-Atalanta, valevole per la penultima giornata di Serie A. Milan guida la classifica con due punti di vantaggio sull’Inter che alle 20:45 farà visita al Cagliari. Atalanta che cerca punti per un piazzamento in Europa: è forse l’ultimo, vero ostacolo che separa il Milan dallo Scudetto. Di seguito dove vedere Milan-Atalanta in diretta streaming e formazioni della partita.

Milan-Atalanta probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Nei 60 precedenti nel massimo campionato in casa dei rossoneri, questi ultimi sono in vantaggio nelle statistiche con un bilancio di 28 vittorie, 21 pareggi e 11 affermazioni della Dea. Un dato, tuttavia, preoccupa la squadra di Pioli: il Milan non batte in casa l’Atalanta da 8 anni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Florenzi, Romagnoli, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kjaer, Maldini.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Boga, Djimsiti, Mihaila, Pessina, Scalvini, Miranchuk. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Pezzella, Toloi.

Arbitro: Orsato. Guardalinee: Preti e Giallatini. Quarto uomo: Rapuano. VAR: Irrati. Assistente VAR: Dionisi.

Come guardare Milan-Atalanta Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Milan-Atalanta con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Subito dopo il fischio finale Milan-Atalanta su DAZN si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

Luis Muriel ha segnato 49 gol con l’Atalanta in Serie A e con una rete potrebbe raggiungere Papu Gómez e Jørgen Leschly Sørensen al sesto posto dei migliori marcatori con la Dea nel massimo campionato (tutti a quota 50 reti).

Dove vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la partita? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv, RojaTV o RojadirectaTV.

Mario Pasalic è andato a segno in ciascuna delle ultime quattro presenze di campionato – nessun giocatore dell’Atalanta, escluse le punte centrali, sono riuscite a fare meglio in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Milan-Atalanta streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Statistica in evidenza: le partite casalinghe del Milan hanno finora visto un solo gol tra la fine del primo tempo ed il 60° minuto di gioco.

Milan-Atalanta Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.