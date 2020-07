Dove Vedere MILAN ATALANTA senza ROJADIRECTA Video Streaming Gratis Diretta Online

Milan Atalanta Streming senza Rojadirecta: il Derby lombardo da vedere in diretta tv e video streaming. Si gioca per la 36a giornata di Serie A, oggi venerdì 24 luglio 2020 alle ore 21:45. A San Siro si affrontano due delle squadre più in forma, entrambe ancora imbattute dopo la ripresa del campionato e le prime due della classifica da giugno ad oggi.

I rossoneri non vincono 4 gare consecutive in campionato dal termine della scorsa stagione, quando nelle ultime giornate conquistarono 12 punti sconfiggendo in serie Bologna, Fiorentina, Frosinone e SPAL. Ai nerazzurri mancano 5 reti per raggiungere quota 100 gol in campionato: le bocche di fuoco in maglia nerazzurra sembrano essersi prese una pausa negli ultimi 180 minuti, quando hanno messo a segno solo 2 reti.

Dove vedere Milan Atalanta Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Diretta Milan Atalanta Streaming: le formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Bennacer, Hernandez. Indisponibili: Conti, Duarte, Musacchio, Romagnoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic.