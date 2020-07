Dove Vedere MILAN BOLOGNA senza ROJADIRECTA Streaming TV Online | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Milan Bologna streaming senza Rojadirecta e in diretta tv, partita valida come posticipo della 34a giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 21:45 di oggi sabato 18 luglio 2020.

Il Milan ha vinto sette delle ultime otto partite di Serie A contro il Bologna (1N), tenendo quattro volte la porta inviolata nel parziale. Il Milan è la squadra contro cui il Bologna ha subito più gol in Serie A (224). Il Milan ha perso solo tre delle ultime 39 partite interne di Serie A contro il Bologna, la più recente nel gennaio 2016, proprio con Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossonera. Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le sette gare di Serie A giocate dalla ripresa del campionato. 20 reti nel parziale: è la sua miglior serie dal 2009 (otto, con Leonardo in panchina).

Dove vedere Milan Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Milan Bologna con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta

è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Formazioni Milan Bologna, ci piacerebbe fossero così

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castillejo, Leo Duarte, Musacchio, Paquetá.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bani, Schouten.