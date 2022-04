Dove Vedere Milan-Bologna Streaming Gratis Online Video

Milan-Bologna Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Il Milan capolista di Stefano Pioli sfida in casa il Bologna di Sinisa MIhajlovic nel posticipo del lunedì della 31a giornata di Serie A. I rossoneri guidano la classifica con 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i felsinei si trovano al 12° posto a quota 33, con un cammino di 9 successi, 6 pareggi e 14 sconfitte, e hanno una partita da recuperare, quella contro l’Inter.

Milan-Bologna probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Stefano Pioli, ex della partita, avendo iniziato ad allenare nelle giovanili Felsinee e guidato la Prima squadra rossoblù dal 2011 al 2014, taglia il traguardo delle 100 panchine in Serie A con il Milan. Nell’era dei 3 punti a vittoria, vale a dire dalla stagione 1994/95, il parmense è il tecnico rossonero con la miglior media punti in campionato, 2.04 a gara. Sulla panchina rossoblù non siederà invece, a causa dei suoi problemi di salute, Sinisa Mihajlovic, ma il suo vice Miroslav Tanjga.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Rebic, Maldini, Ibrahimovic.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Barrow, Sansone, Santander, Vignato, Falcinelli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Margani e Mastrodonato. 4° Uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Lo Cicero.

Milan-Bologna Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Milan-Bologna con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

La telecronaca di Milan-Bologna su DAZN verrà raccontata Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. Subito dopo il fischio finale si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

La partita Milan-Bologna sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky il telecronista sarà Andrea Marinozzi, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

Il Bologna, oltre ad essere la squadra che ha subito meno gol su sviluppo di calcio d’angolo (uno solo) in questo campionato, è anche la terza formazione con più gol segnati da questa situazione di gioco (otto reti), meno solo di Inter (nove) e Roma (11).

Dove vedere Milan-Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la partita? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

I rossoneri hanno collezionato un pareggio e tre vittorie di misura consecutive nelle ultime 4 giornate, i rossoblù, invece, vengono da 2 pareggi e 2 sconfitte nei precedenti 4 match.

Milan-Bologna streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky.

Milan-Bologna Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.