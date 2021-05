Dove vedere MILAN CAGLIARI Streaming Gratis Online: Rebic vs Pavoletti

Milan Cagliari Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: 37a e penultima giornata di Serie A. La formazione di Pioli andrà a caccia del 4° successo consecutivo per prendersi definitivamente uno dei quattro posti che garantiscono l’accesso in Champions League. I rossoneri, però, dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic che, dopo l’infortunio nella gara con la Juventus, ha concluso la stagione anzitempo e non prenderà parte nemmeno all’Europeo con la Svezia. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi domenica 16 maggio 2021. Andiamo a scoprire dover vedere Milan Cagliari in streaming e in diretta tv.

Milan Cagliari streaming gratis: le formazioni

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Meité, Tonali, Castillejo, Leao, Hauge, Krunic, Mandzukic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Asamoah, Deiola, Cerri, Simeone.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Meli e Alassio. Quarto uomo: Manganiello. Var: Valeri. Ass. Var: Preti.

Il Milan ha messo a referto 72 gol in questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta aveva segnato così tanto nelle prime 36 giornate di campionato (80 nel 2005/06). Sei partite di fila senza perdere per il Cagliari (4V, 2N), striscia positiva che in Serie A i sardi non registravano dal dicembre 2019 (13 in quel caso, con Rolando Maran in panchina).

Potete vedere Milan Cagliari con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Il Cagliari è la squadra contro cui Stefano Pioli ha vinto più partite da allenatore in Serie A: 10 su 18 (4N, 4P).

Milan Cagliari streaming online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Il Milan ha vinto tutte le ultime 15 partite interne di Serie A contro il Cagliari: si tratta della striscia di successi in casa più lunga per i rossoneri contro una singola avversaria nella competizione.