Dove vedere MILAN-CAGLIARI Streaming Gratis Video: Giroud vs Pavoletti

Milan-Cagliari Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Milan-Cagliari, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio di San Siro oggi domenica 29 agosto 2021 alle ore 20:45.

Dopo l’1-0 in casa della Sampdoria, il Milan sfida per la prima a San Siro il Cagliari di Semplici. Pioli in conferenza stampa presenta la partita: “Abbiamo lavorato durante la settimana. Abbiamo l’obiettivo di cominciare bene questo campionato, lunedì ci siamo riusciti con una vittoria sofferta ma meritata. Domani ci sarà una squadra difficile, ben strutturata, che tiene bene il campo, sappiamo delle difficoltà ma conosciamo anche le nostre possibilità”. Andiamo a scoprire dover vedere Milan-Cagliari streaming e in diretta tv.

Milan-Cagliari streaming gratis: le formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Plizzari, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, B Touré, Krunic, Florenzi, Rebic, Pellegri, Maldini. Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie. Allenatore Stefano Pioli.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; J Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Walukiewicz, Altare, Oliva, Lykogiannis, Zappa, Grassi, Pereiro, Ceter. Indisponibili: Cragno, Rog, Faragò. Allenatore Leonardo Semplici.

Arbitro: Marco Serra di Torino. Guardalinee: Di Vuolo e Zingarelli. Quarto uomo: Massimi. Var: Guidi. Avar: Lo Cicero.

Potete vedere Milan-Cagliari con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Milan-Cagliari su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia, coadiuvato al commento tecnico da Massimo Gobbi.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il Cagliari in Serie A, l’ultima squadra contro cui i rossoneri hanno registrato più clean sheet di fila nel torneo è stata il Chievo nel 2016 (sette).

Milan-Cagliari streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it).