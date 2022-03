Dove Vedere Milan-Empoli Streaming Gratis Online Video: Giroud vs Pinamonti

Milan-Empoli Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Dopo Sampdoria-Juventus delle 18 si giocherà alle 20:45 Milan-Empoli in questo ulteriore anticipo del sabato sera della 29a giornata di Serie A. Nonostante abbia segnato 2 o più gol in una sola delle ultime sei partite casalinghe di campionato (2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte), il Milan (capolista in questo momento con 60 punti) è ancora una squadra difficile da affrontare quando gioca qui a San Siro, dove ha anche battuto recentemente in ‘trasferta’ l’Inter. Se fosse vero che Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimović saranno presenti in questo scontro diretto, questo darà ai rossoneri ancora più forza in attacco.

Milan-Empoli probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Toure, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Brahim Diaz, Rebic, Maldini, Ibrahimovic. Indisponibili: Kjaer, Romagnoli. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Furlan, Viti, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Verre, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong, Marchizza. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zurkowski, Marchizza, Parisi, Tonelli.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova. Guardalinee: Imperiale e Di Iorio. Quarto uomo: Volpi. Var: Nasca. Assistente Var: Lo Cicero.

Milan-Empoli Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Milan-Empoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

La telecronaca di Milan-Empoli su DAZN verrà raccontata Riccardo Mancini con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Subito dopo il fischio finale si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

La partita Milan-Empoli sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani come seconda voce.

Giocatori da tenere d’occhio: Ante Rebić del Milan ha un gol ed ha ricevuto due cartellini gialli nell’arco delle sue ultime tre presenze in Serie A. Entrando ogni volta dalla panchina nel secondo tempo. Nel frattempo, Andrea Pinamonti in prestito all’Empoli dall’Inter, ha segnato il 23% dei gol della sua squadra in questa stagione di campionato, con quattro degli ultimi sei che sono arrivati dopo il 75° minuto di gioco.

Statistica in evidenza: cinque degli ultimi sei gol segnati dal Milan nelle partite casalinghe di Serie A sono arrivati nel primo tempo.

Milan-Empoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky.

