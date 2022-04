Dove Vedere MILAN-GENOA Streaming Gratis Online Video

Milan-Genoa Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Oggi alle ore 21, si disputerà, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) la sfida Milan-Genoa, valevole come secondo anticipo della 33a giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Infatto alle 1′ c’è Spezia-Inter. I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci da due pareggi senza gol contro Bologna e Torino: il primato in classifica resiste, ma l’Inter potrebbe salire al primo posto in caso di vittoria nel match che deve recuperare col Bologna. Preoccupa l’attacco, ma la difesa attualmente è la meno battuta nel girone di ritorno dei top 5 campionati nazionali in Europa.

Milan-Genoa probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Nei 53 precedenti casalinghi in Serie A, i rossoneri conducono nelle statistiche con 33 successi, 14 pareggi e 6 affermazioni dei rossoblù. Il Grifone, in particolare, si è imposto in 2 degli ultimi 8 confronti disputati a San Siro (4 sconfitte e 2 pareggi), interrompendo un digiuno di vittorie esterne contro il Diavolo che durava precedentemente dal 1958.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini, Rebic, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Castillejo, Ibrahimovic.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Romagnoli, Diaz.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin.

A disposizione in panchina: Semper, Frendrup, Criscito, Bani, Calafiori, Masiello, Ghiglione, Amiri, Yeboah, Piccoli, Galdames, Gudmundsson. Indisponibili: Buksa, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Portanova.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Bottegoni e Vecchi. Quarto uomo: Rapuano. VAR: Orsato. Assistente VAR: Passeri.

Potete vedere Milan-Genoa con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Subito dopo il fischio finale Milan-Genoa su DAZN si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

La sconfitta per 4-1 del Genoa contro la Lazio domenica scorsa l’ha lasciato nella zona retrocessione e con ancora poche partite da usare per salvarsi. A sei partite dalla fine, si trova a tre punti dietro il Cagliari, che è 17° in classifica, e con entrambe le altre squadre nelle ultime tre posizioni che hanno giocato meno partite, il Genoa è davvero a rischio di dover giocare la prossima stagione in Serie B per la prima volta dal 2006/07.

Dove vedere Milan-Genoa Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la partita? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Una sola trasferta vinta in questa stagione di campionato (8 pareggi, 7 sconfitte), così come una sola vittoria negli ultimi sette scontri diretti disputati a San Siro (1 pareggio, 5 sconfitte), sono qualcosa di pesantemente negativo. Anche se negli ultimi anni il Genoa ha spinto al limite i padroni di casa, in questa stagione è preoccupante che abbia segnato finora solo due gol nell’arco delle otto trasferte di campionato contro squadre che attualmente si trovano nelle prime dieci posizioni (3 pareggi, 5 sconfitte).

Milan-Genoa streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Milan-Genoa streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.