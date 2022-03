Come vedere Milan-Inter Streaming Coppa Italia in Italiano Video Gratis

Come vedere Milan-Inter Streming Gratis senza Rojadirecta in italiano. Sale l’attesa per la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo aver ritrovato la vetta della classifica di Serie A, vogliono anche strappare il pass per l’ultimo atto della coppa nazionale. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, vorranno riscattare il ko nel derby di campionato e risollevarsi dopo un periodo molto complicato.. Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi martedì 1° Marzo 2022.

La 231a edizione del ‘Derby della Madonnina’ vede le agguerrite rivali cittadine Milan ed Inter affrontarsi nella semifinale di andata di Coppa Italia, e con il fatto che entrambe hanno solo pareggiato le rispettive partite di Serie A venerdì scorso, la corsa al titolo delle due squadre milanesi cercherà qui un’opportunità per riguadagnare slancio e superare i rispettivi rivali. Andiamo a scoprire dover vedere Milan-Inter streaming diretta tv.

Milan-Inter probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè, Bakayoko, Castillejo, Saelemaekers, Brahim Diaz, Maldini, Rebic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Darmian, Vecino, Gagliardini, Vidal, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Meli e Alassio. 4° Uomo: Massimi. Var: Irrati. Assistente Var: Giallatini.

Milan-Inter Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Milan-Inter in tv e in chiaro su Canale 5. Telecronista Mediaset per Milan-Inter sarà Massimo Callegari, commento tecnico di Roberto Cravero. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

L’Inter mantiene il vantaggio complessivo negli scontri diretti (84 vittorie, 68 pareggi, 78 sconfitte), nonostante abbia perso 2-1 lo scontro diretto ad inizio febbraio in campionato. Ma al momento arriva da una sequenza di quattro partite consecutive senza vittorie (2 pareggi, 2 sconfitte) e con entrambe le sconfitte arrivate ‘a zero’ ed in questo stadio, i sette volte vincitori della Coppa Italia possono certamente commettere qualche errore a San Siro.

Dove vedere Milan-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Milan-Inter si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.

Il Milan ha avuto bisogno di arrivare ai supplementari per battere il Genoa 3-1 negli ‘ottavi di finale’ prima di battere la Lazio 4-0 nei quarti di finale, e cercherà di vendicarsi qui avendo perso 2-1 quando queste due squadre si sono affrontate in quella fase della scorsa stagione. L’allenatore Stefano Pioli spera di evitare di perdere di nuovo, dato che la sua squadra è ora imbattuta da sei partite in tutte le competizioni (3 vittorie, 3 pareggi), le ultime cinque delle quali hanno visto il Milan segnare nel primo tempo.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Milan-Inter streaming.

Collegandoti sui rispettivi account Twitter delle due squadre, avrai la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Milan-Inter, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più pericolose prodotte dalle due formazioni.