Dove Vedere MILAN INTER Streaming Gratis Online TV Serie A

Milan Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 15:00 ITA di oggi domenica 21 febbraio 2021. Si gioca allo stadio di San Siro il Derby della Madonnina in questa 23a giornata di Serie A dove si decide la vetta della classifica. L’Inter scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare Mauro Bellugi, scomparso ieri dopo aver lottato contro il Covid-19 e aver subìto l’amputazione di entrambe le gambe: l’ex difensore indossò la maglia nerazzurra dal 1969 al 1974, vincendo uno Scudetto nel 1971. Andiamo a scoprire dover vedere Milan Inter in streaming e in diretta tv.

Milan Inter streaming gratis: le formazioni

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brahim Diaz, Mandzukic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martínez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vidal.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Gli occhi saranno rivolti in particolar modo al confronto tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku: nella mente di tutti c’è ancora il diverbio tra i due del 26 gennaio, finito nel mirino della Procura Federale che ha aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda. Entrambi hanno trovato la via del goal, sia in Coppa Italia che nel match d’andata giocato nel mese di ottobre.

Dove guardare Milan Inter streaming gratis e diretta online

Potete vedere Milan Inter con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su DAZN (link www.dazn.com), servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.