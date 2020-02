Dove Vedere MILAN JUVENTUS Streaming Gratis Link senza Rojadirecta Web Online

Milan Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi mercoledì 13 febbraio 2020. Semifinale di andata di Coppa Italia.

Nei 25 precedenti disputati in Coppa Italia, la Vecchia Signora è in vantaggio con 11 successi, 7 pareggi e 7 vittorie del Milan. Analizzado invece le 9 sfide disputate in casa dei rossoneri nel torneo, il bilancio è di assoluto equilibrio con 3 vittorie per parte e 3 pareggi. Negli ultimi 35 anni, tuttavia, il Milan non ha mai battuto la Juventus in Coppa Italia: l’ultima vittoria risale al ritorno dei quarti di finale dell’edizione 1984/85. Il 19 giugno del 1985 i rossoneri di Liedholm superarono 1-0 i bianconeri di Trapattoni con goal di Virdis e si qualificarono alle semifinali. Andiamo a scoprire dover vedere Milan Juventus in streaming e in diretta tv.

Prima però, le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore Maurizio Sarri.

Arbitro: Paolo Valeri della Sezione di Roma 2.

Dove guardare Milan Juventus streaming gratis link e diretta online senza Rojadirecta.

Potete vedere Milan Juventus in televisione in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Rai Play, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Milan Juventus anche i canali ufficiali su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.