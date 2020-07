Dove Vedere MILAN JUVENTUS Streaming Link con Ronaldo e Higuain vs Ibrahimovic

Milan-Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video online gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 21:45 di oggi mercoledì 7 luglio 2020. La partita si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro di Milano per il turno numero 31 del campionato di calcio di Serie A. Ecco dove vedere Milan-Juventus streaming oppure in diretta televisiva.



Scatta l’ora della verità per la Juventus di Maurizio Sarri, che dopo aver allungato a +7 il proprio vantaggio sulla Lazio di Simone Inzaghi, prima inseguitrice, prova a piazzare l’allungo decisivo per il Nono Scudetto consecutivo. I bianconeri affronteranno tuttavia in trasferta una delle squadre più in forma del campionato di Serie A, il Milan di Stefano Pioli, nel big match della 31a giornata .

Dove vedere Milan Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Milan-Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky) per i

clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Le formazioni di Milan Juventus che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Dybala, De Ligt. Indisponibili: Demiral, Khedira, De Sciglio.