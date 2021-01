Dove vedere MILAN JUVENTUS Streaming Video Gratis Online Oggi 6 Gennaio

Milan Juventus in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 20:45 di oggi 6 gennaio 2021. Milan Juventus si gioca a San Siro (Milano) per la 16a giornata di Serie A. Dopo il 4-0 al Tardini contro il Parma, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata per due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2019, nelle prime due gare esterne di Maurizio Sarri. Il 41% delle vittorie del Milan negli anni 2000 in Serie A è arrivata con Andrea Pirlo in campo (167 su 407). Inoltre, da ex contro i rossoneri ha ottenuto cinque successi in sette precedenti in Serie A (1N, 1P).

Milan Juventus streaming senza Rojadirecta e diretta tv.

La diretta di Milan Juventus è visibile su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Milan Juventus Formazioni fantacalcio.

Il Milan perde due giocatori titolari: Rebic e Krunic non potranno essere del match. La partita perde altri due protagonisti causa Covid, dopo la positività degli scorsi giorni di Alex Sandro e Cuadrado tra le fila della Juventus.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calhanoglu, Kessié; Castillejo, Hauge, Diaz; Leao.

Allenatore Pioli. Squalificati: Tonali. Indisponibili: Rebic, Krunic, Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, de Ligt, Bonucci; F Chiesa, McKennie, Bentancur, Danilo; Ramsey; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, Morata.

Andrea Pirlo spiega l’allarme in casa Juventus alla vigilia della sfida col Milan dopo che Alex Sandro e Cuadrado sono risultati positivi al coronavirus. “Aspettiamo i risultati dei tamponi per capire se ci saranno altre positività. Milan-Juve non è una gara da dentro o fuori ma sicuramente è importante, è stata affascinante da giocatore e lo sarà da allenatore. Ieri Dybala aveva qualche linea di febbre, ma credo potrà essere della partita salvo imprevisti”.

Possibile rimonta in campionato? Pirlo ha risposto: “Stiamo lavorando per questo, abbiamo iniziato il 2021 con una vittoria e un atteggiamento positivo. Abbiamo in testa partita per partita per migliorare prestazioni e classifica. Valuteremo ad aprile a che punto saremo”.