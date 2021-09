Dove vedere MILAN-LAZIO Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Ibrahimovic vs Immobile

Milan-Lazio Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Milan-Lazio, partita valida per la terza giornata di Serie A, si disputerà oggi domenica 12 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Il fischio d’inizio della gara che sarà diretta dal signor Chiffi di Padova, è in programma alle ore 18 italiane. Andiamo a scoprire dover vedere Milan Lazio streaming diretta tv.

Nessuna squadra ha subito meno tiri in porta del Milan in questo campionato: cinque, al pari dell’Inter; subito dopo le due milanesi, troviamo la Lazio con sei.

Milan-Lazio streaming gratis: le formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, B Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Romagnoli, Gabbia, Ballo-Touré, Kalulu, Saelemaekers, Bennacer, Bakayoko, Giroud, Rebic, Pellegri, D Maldini. Indisponibili: Krunic, Messias. Squalificati: nessuno.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Ciro Immobile, F Anderson. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Patric, S Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Zaccagni, Muriqi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Liberti e Galetto. Quarto uomo: Zufferli. Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.

Dove guardare Milan-Lazio Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Milan Lazio con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca del match tra Milan e Lazio è affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Dove vedere Milan-Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Milan Lazio streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.