Dove vedere MILAN NAPOLI Streaming Gratis Video Online Serie A: Kessie vs Politano

Milan Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: si annuncia spettacolare la sfida di San Siro che chiude le partite della domenica della 27a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi domenica 14 marzo 2021.

I rossoneri, dopo il pareggio con l’Udinese, si sono ripresi molto bene battendo 2-0 il Verona e successivamente compiendo una grande impresa a Manchester contro lo United in Champions League. Pioli sulla sfida contro il Napoli: “Sarà una partita complicata: Ibrahimovic, Mandzukic e Bennacer non hanno recuperato, bisognerà aspettare settimana prossima”. Il Napoli, dopo l’eliminazione dall’Europa League, è ripartito alla grande ottenendo 7 punti dagli ultimi tre impegni di campionato. Adesso, agli uomini dell’ex milanista Gattuso, servirà ritrovare una vittoria fuori casa che manca dalla trasferta di Udine, datata 10 gennaio. Andiamo a scoprire dover vedere Milan Napoli in streaming e in diretta tv.

Milan Napoli streaming gratis: le formazioni

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. Allenatore Pioli. A disposizione: Tatarusanu, A Donnarumma, Gabbia, Romagnoli, Calabria, Kalulu, Meitè, Hauge, Diaz, Saelemaekers, Rebic. Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Mandzukic.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso.

A disposizione: Meret, Contini, Zedadka, Mario Rui, Bakayoko, Costanzo, D’Agostino, Elmas, Labriola, Lobotka, Cioffi, Osimhen. Indisponibili: Ghoulam, Petagna, Rrahmani, Manolas, Lozano.

Arbitro: Pasqua di Tivoli. Guardalinee: Costanzo e Vecchi. Quarto uomo: Abisso. Var: Mazzoleni. Avar: Paganessi.

Dove guardare Milan Napoli Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Milan Napoli con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Dove vedere Milan Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Milan Napoli streaming online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.