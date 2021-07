Dove Vedere Milan-Pro Sesto Streaming Diretta Video Gratis Online

Milan-Pro Sesto senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi sabato 17 luglio 2021 alle ore 17:00 si gioca Milan-Pro Sesto. La partita amichevole è in programma a Milanello, sede del centro sportivo del club rossonero. La sfida tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Filippini avverrà a porte chiuse.

Dove Vedere Milan-Pro Sesto Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Milan-Pro Sesto in diretta tv e in esclusiva su Milan Tv, l’emittente ufficiale del club rossonero disponibile su DAZN e su Sky (l’emittente è infatti presente al canale 230 del satellite).

Milan-Pro Sesto probabili formazioni

La partita quindi sarà disponibile insu SkyGo (link skygo.sky.it) e su Now (link www.nowtv.it).

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Castillejo, Hauge; Leao. Allenatore Pioli.

PRO SESTO (4-2-3-1): Livieri; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Giubilato; Gualdi, Gattoni; Palesi, Maffei, Bismark; Scapuzzi. Allenatore Filippini.

Il match sarà anche disponibile in streaming sul canale YouTube del Milan e sull’app ufficiale del club rossonero. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.