Dove vedere Milan Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Andiamo a scoprire dover vedere Milan Roma in streaming e in diretta tv, partita che chiude la 5a giornata di Serie A: si gioca alle ore 20:45 di oggi lunedì 26 ottobre 2020. Il Milan è l’unica squadra ad aver segnato il primo gol della partita in tutti gli incontri disputati finora in questa Serie A. Dall’altra parte, la Roma ha subito la prima rete del match solo una volta, nella scorsa giornata contro il Benevento. La Roma ha vinto solamente una delle ultime otto trasferte di Serie A disputate in Lombardia (4N, 3P), proprio la più recente, 3-0 contro il Brescia lo scorso luglio.

Potete vedere Milan Roma in diretta tv con con Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su SkyGo (link https://skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match quindi sarà disponibile anche su NowTv (link https://www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Indisponibili: Calhanoglu, Gabbia, Musacchio, Rebic.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Veretout; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pastore, Smalling, Zaniolo.