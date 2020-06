Dove vedere MILAN-ROMA Streaming senza Rojadirecta Gratis Video Online Oggi

Andiamo a scoprire dover vedere Milan Roma in streaming e in diretta tv, partita valida per la 28a giornata di Serie A: si gioca alle ore 17:15 di oggi domenica 28 giugno 2020. Kjaer ha recuperato dall’infortunio e, salvo problemi nell’ultima seduta, partirà dall’inizio. Buone chance di rivedere Duarte almeno tra i convocati. Ibra non andrà neanche in panchina: Pioli ha detto che non è ancora pronto. Fonseca pronto a cambiare diversi interpreti, ma i ballottaggi resteranno fino all’ultimo: Mancini, Pellegrini e Kluivert favoriti su Fazio, Pastore e Mkhitaryan per partire dall’inizio. Probabile chance per Under, ballottaggio Spinazzola-Kolarov.

Dove vedere Milan Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Milan Roma con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Milan Roma non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Musacchio.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Pau Lopez.