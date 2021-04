Dove vedere MILAN SASSUOLO Streaming Gratis senza Rojadirecta Live TV: Rebic vs Berardi

Milan Sassuolo streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 18:30 di oggi mercoledì 21 aprile 2021 per la 32a giornata di Serie A, turno infrasettimanale. Ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Meité, Kessiè; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Maldini, Ibrahimovic, Bennacer.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. Allenatore De Zerbi.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caputo, Romagna.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Milan Sassuolo streaming gratis online.

Milan Sassuolo streaming live gratis e diretta online senza Rojadirecta

La diretta di Milan Sassuolo è su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Match fruibile anche in live streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Prova a cercare Milan Sassuolo anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.