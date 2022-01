Dove vedere MILAN SPEZIA Streaming Gratis Video: Ibrahimovic vs Verde

Milan-Spezia Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. La partita di calcio Milan-Spezia, valida per la 22a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:30 italiane (stesso orario di Bologna-Napoli) di oggi lunedì 17 gennaio nello stadio “San Siro” di Milano.

Le cose vanno bene per i tifosi dei Rossoneri che a San Siro questa sera vedranno la loro squadra che ha segnato 3 o più gol in quattro partite consecutive di campionato, per la prima volta dall’autunno 2011. Con il Milan che qui ha battuto la scorsa stagione lo Spezia per 3-0, ed ha segnato almeno tre gol in otto delle sue 15 vittorie stagionali in Serie A, i tifosi hanno motivo di essere ottimisti. Andiamo a scoprire adesso dove vedere Milan-Spezia streaming diretta tv.

Milan-Spezia probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Stanga, Messias, Di Gesù, Rebic, Castillejo, Giroud, D Maldini. Indisponibili: Kjaer, Pellegri, Kessié, Ballo-Tourè, Bennacer, Tomori, A Romagnoli, Plizzari. Squalificati: Tonali.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Kovalenko, Sala, Ferrer, Bourabia, Sher, Agudelo, Antiste, Strelec, Nzola. Indisponibili: Leo Sena, E Colley. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Serra di Torino. Assistenti: Cipressa e Grossi. IV uomo: Sozza. Var: Doveri. Avar: Vivenzi.

Milan-Spezia Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Milan-Spezia con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Lo Spezia ha vinto le ultime due trasferte di Serie A senza subire neanche un gol: nelle precedenti 28 gare esterne nella competizione aveva ottenuto complessivamente cinque successi tenendo la porta inviolata in appena tre occasioni.

Dove vedere Milan-Spezia Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Milan-Spezia streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Milan-Spezia Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.