Dove Vedere MILAN SPEZIA Streaming senza ROJADIRECTA Online

Milan Spezia senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 4 ottobre 2020 alle ore 18:00 si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) Milan Spezia per la 3a giornata di Serie A. Il Milan è l’unica squadra imbattuta in Serie A dallo scorso giugno: 11 successi e 3 pareggi per i ragazzi di Stefano Pioli nelle ultime 14 gare disputate nel torneo. I rossoneri sono tuttavia reduci dal faticoso impegno nei playoff di Europa League contro i portoghesi del Rio Ave, partita che è stata vinta soltanto al termine di una lunga serie di 24 calci di rigore.

Dove Vedere Milan Spezia Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Milan Spezia in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming live su SkyGo (link su https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Milan Spezia:

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link su https://www.nowtv.it).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Hauge; Colombo. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Conti, Duarte, Musacchio, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli.

Spezia (4-3-3): Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Pobega, M Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: Terzi. Indisponibili: Capradossi, Mastinu, Mattiello, Zoet.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.