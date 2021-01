Dove vedere MILAN TORINO Streaming Gratis Online

Milan Torino in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 20:45 di oggi sabato 9 gennaio 2021. Milan Torino si gioca a San Siro (Milano) per la 17a giornata di Serie A. Il Milan, sconfitto nell’ultimo turno dalla Juventus, non perde due partite di fila in Serie A da novembre 2019 (ko con la Lazio e proprio con i bianconeri in quel caso). Il Torino ha vinto 3-0 l’ultima partita fuori casa e non vince due gare esterne di fila dal novembre 2019, quando riuscì per l’ultima a tenere anche la porta inviolata per due trasferte consecutive in Serie A.

Milan Torino Streaming senza Rojadirecta e Diretta TV.

La diretta di Milan Torino è visibile su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (link www.

Milan Torino Formazioni FantaCalcio.

dazn.com) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Krunic, Rebic, Saelemaekers, Calhanoglu.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Zaza.

